Brescia, tra poco in campo Clotet per l’allenamento. La situazione

Una situazione paradossale, alla Cellino. Dopo le ultime sconfitte, la fiducia nei riguardi di Clotet è al capolinea, ma siccome non c’è ancora l’accordo con Cosmi (prima scelta da sabato) sarà lo spagnolo a dirigere l’allenamento tra poco. In attesa di una decisione che Cellino ha già preso ma che non è ancora operativa.

Foto: sito web Brescia