Torino da poker: doppiette di Belotti e Berenguer per sbancare Brescia

Peggior esordio non ci poteva essere per Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Le rondinelle crollano in casa contro il Torino, spietato e cinico nell’arco di tutti i 90 minuti del Rigamonti, conclusi con un netto 4-0.

I granata vedono finalmente la luce dopo un periodo lunghissimo di astinenza alla vittoria. A spaccare la partita è capitan Belotti, autore di una doppietta su calcio di rigore fra i minuti 17 e 26. A metter ancora più in discesa il match per gli uomini di Mazzarri, nel finale del primo tempo, l’espulsione di Mateju per somma di ammonizioni.

Nel Brescia che comincia il secondo tempo non c’è Balotelli, sostituito da Martella, e si intravede un accenno di reazione che, però, il Torino riesce a contenere senza troppi patemi, colpendo poi con un’altra doppietta, quella del subentrato Berenguer e chiudendo la contesa con un netto poker che risolleva classifica e morale. Per Grosso, invece, l’esordio è da incubo.

Foto: Torino Twitter