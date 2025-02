Brescia-Salernitana, le formazioni ufficiali

Brescia e Salernitana sono pronte a darsi battaglia, oggi alle ore 20:30, nel match valido per il 25° turno di Serie B. Una sfida molto importante per entrambe le compagini, con il clun granata che ha bisogno di vincere per accorciare sulle Rondinelle. Se gli uomini di Breda dovessero portare a casa i tre punti, infatti, andrebbero ad una sola lunghezza di distanza dalla formazione di Maran. Qui di seguito le formazioni ufficiali della partita.

BRESCIA (4-3-3): Andrenacci; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bertagnoli, Bisoli, Besaggio; Olzer, Borrelli, D’Andrea.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Caligara, Amatucci, Tongya, Njoh; Cerri, Raimondo.

FOTO: Instagram Brescia