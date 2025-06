Brescia, ritirato il ricorso contro la penalizzazione. Playoff di B il 15 e il 20 giugno

09/06/2025 | 22:24:24

Dopo il mancato pagamento delle ultime mensilità in casa Brescia, e la mancata iscrizione al prossimo campionato, cambiano anche le strategie del club. Il Brescia ha infatti rinunciato al ricorso in appello contro gli otto punti di penalizzazione inflitti in primo grado, quattro da scontare in questa stagione e altrettanti nella prossima, che avevano condannato alla retrocessione in Serie C le Rondinelle. Si tratta di una scelta quasi inevitabile dopo la decisione del presidente Cellino di non saldare le pendenze federali spalancando le porte alla conclusione di una storia iniziata 114 anni fa con la fondazione del club lombardo.

Domani dunque non si terrà l’udienza d’appello presso il TFN, dando così il via libera definitivo alla disputa del play out fra Salernitana e Sampdoria programmato per il 15 e 20 giugno. Non ci saranno dunque neanche altri ricorsi in sede di giustizia sportiva e ordinaria che avrebbero potuto allungare i tempi e portare al rischio di una mancata definizione dell’organico del campionato di Serie B fino alla tarda estate e oltre.

Foto: logo Brescia