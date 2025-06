Brescia rischia il buio, Altobelli mobilita il cuore della città: nasce il comitato “Cuore di Leonessa” per salvare il club

20/06/2025 | 14:44:58

Il futuro del Brescia Calcio resta in bilico e la città trema al pensiero di perdere la sua storica squadra. In questa fase complicata si fa avanti Alessandro “Spillo” Altobelli, ex attaccante simbolo delle Rondinelle, che ha promosso la nascita del comitato “Cuore di Leonessa”. L’iniziativa, sostenuta anche da due avvocati e un imprenditore, punta a creare un azionariato popolare per supportare la rinascita del club, lasciando però intatta l’autonomia gestionale della nuova proprietà. Parallelamente prende corpo l’ipotesi di un rilancio grazie a Giuseppe Pasini, patron della Feralpisalò, pronto a trasferire il diritto sportivo della sua squadra allo stadio Rigamonti. La nuova realtà, battezzata “Leonessa Brescia”, manterrebbe i tradizionali colori biancoblù, aprendo un capitolo nuovo per il calcio bresciano. Foto: account Instagram Altobelli