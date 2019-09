Brescia, primo centro in amichevole per Balotelli. Romulo ancora da mezzala

È andata in scena alle 15 l’amichevole tra il Brescia e il Frosinone, con le Rondinelle che hanno vinto alla fine per 3-2. Senza i Nazionali, Corini sceglie Alfonso in porta difeso da una linea a quattro composta da Sabelli, Mangraviti, Gastaldello e Mateju. A centrocampo ci sono Dessena, Bisoli e Romulo, in avanti Zmrhal a sostegno della coppia d’attacco formata da Donnarumma e Balotelli. È proprio quest’ultimo a sbloccare il punteggio al 25′ trovando con un colpo di testa il suo primo gol con la squadra della sua città, mentre il raddoppio lo sigla un altro neo-acquisto come Romulo, utilizzato per la seconda volta consecutiva da mezzala dopo l’amichevole con il Mantova. Nella ripresa i ciociari accorciano le distanze con Trotta, poi Bisoli riallunga e Vitale sigilla su punizione il definitivo 3-2.

Brescia-Frosinone 3-2 (25’ Balotelli, 33’ Romulo, 52’ Trotta, 58’ Bisoli, 88 Vitale)

Foto: twitter Brescia