Brescia, preso d’assalto lo store: tutti in fila per la maglia di Balotelli

Mario Balotelli è un nuovo calciatore del Brescia, ormai è ufficiale e questo pomeriggio, precisamente alle 16:45, verrà presentato in conferenza stampa. Intanto, in città regna sovrano l’entusiasmo e lo store ufficiale delle Rondinelle è stato letteralmente preso d’assalto dai tifosi. Il motivo? Sono tutti in fila per acquistare la maglia di Super Mario, rigorosamente con il numero 45 sulle spalle.

Foto: vivoazzurro