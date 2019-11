Brescia, poker al Ciliverghe in amichevole. Ma senza Balotelli

Test amichevole per Brescia di Fabio Grosso. Le rondinelle, prive dei nazionali, fra cui Tonali e Cistana, hanno affrontato il Ciliverghe Calcio, compagine lombarda che milita in serie D, imponendosi per 4-1 grazie alle reti di Morosini (doppietta), Zmrhal e Donnarumma.

Al match non ha preso parte Mario Balotelli, che si è unito alla squadra soltanto dopo il calcio di inizio, abbandonando il centro sportivo al termine della prima frazione. Da capire i motivi dell’assenza del calciatore 29enne.

Foto: Brescia Twitter