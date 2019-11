Brescia, parla Torregrossa al 45′: “Avanti cosi, dobbiamo sfruttare le ripartenze”

Al termine del primo tempo tra Roma-Brescia, Ernesto Torregrossa ha commentato così l’andamento della partita: “Stiamo facendo quello che ci ha chiesto il mister. Dobbiamo continuare così e sfruttare le ripartenze, non dobbiamo sbagliare l’ultimo passaggio. Questo è un campo difficile”. Sul ritorno dall’ infortunio: “Non so se riuscirò ad arrivare fino in fondo, ma darò il massimo per aiutare i miei compagni”.

Foto: Profilo Twitter Brescia