Brescia, Pandolfi si infortuna. Cellino presenta ricorso contro la Turris per annullare il trasferimento

Grana in casa Brescia, uno dei volti nuovi dei lombardi, Luca Pandolfi è seriamente infortunato a un menisco e potrebbe tornare in campo solo tra qualche mese.

E ora il Brescia vuole restituirlo alla Turris dopo averlo ingaggiato nell’ultimo giorno di mercato. Il club del presidente Cellino ha presentato ricorso al TFN per far valere le sue ragioni nei confronti della società corallina.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, – visto il ricorso presentato dalla società Calcio Brescia Spa (matr. FIGC 7810) nei confronti della società SS Turris Calcio Srl (matr. FIGC 949250), ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere con decreto monocratico urgente sulla richiesta di sospensiva, fissa l’udienza di discussione per il giorno 23 febbraio 2021, alle ore 15.30, in modalità videoconferenza.