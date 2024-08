Brescia-Palermo, le formazioni ufficiali

Torna la Serie B! E alle 20:30 scenderanno in campo Brescia e Palermo per dare il via alla prima giornata del campionato cadetto italiano. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Bertagnoli, Verreth; Olzer, Galazzi; Borrelli.

PALERMO (4-3-3): Gomis; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund; Gomes, Blin, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Foto: Instagram Serie B