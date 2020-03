Brescia, operazione riuscita per Cistana. Il difensore scherza: “Grazie per avermi raddrizzato i piedi”

Andrea Cistana, difensore del Brescia, è stato operato in seguito in seguito all’infortunio ad un tendine: “Dopo un periodo difficile spero di star finalmente bene. Ringrazio il Brescia per avermi supportato e il prof. Benazzo e il suo staff per avermi raddrizzato i piedi”, questo il messaggio del giovane pubblicato sull’account Instagram.

Foto: Cistana Instagram