Brescia-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera prenderà il via la venticinquesima giornata di Serie A con l’anticipo tra Brescia e Napoli. Diego Lopez dovrebbe schierarsi con il 4-3-1-2: Joronen in porta, Sabelli, Chancellor, Gastaldello e Martella nella linea difensiva; Bisoli, Tonali e Dessena in mezzo al campo con Bjarnason alle spalle del tandem Balotelli-Donnarumma. Gennaro Gattuso sarebbe intenzionato a rispondere col consueto 4-3-3 con Ospina tra i pali, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui nel pacchetto arretrato; Allan, Lobotka ed Elmas a centrocampo; Politano, Mertens (favorito su Milik) e Insigne nel tridente offensivo. A seguire le probabili formazioni.

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Chancellor, Gastaldello, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Lobotka, Elmas; Politano, Milik (Mertens), Insigne. Allenatore: Gattuso.

Foto: Wikipedia