Brescia-Lecce: Corini contro il vecchio amore, la ripartenza di Lopez

Passato e presente, e chissà come sarà il futuro. Una sfida che per Corini, ora allenatore del Lecce, ricorda bei momenti in casa Brescia. Una gara – quella che aprirà oggi la terza giornata di Serie B dopo il ricco impegno delle Nazionali – ricca di emozioni con intrecci infiniti tra vittorie, promozioni, retrocessioni ed esoneri. Un mix, tutto legato sull’asse Brescia-Lecce. Oggi Eugenio Corini torna nella sua Brescia, appunto contro il suo vecchio amore. Con le Rondinelle si ricorda la storica promozione in Serie A nella stagione 2018-2019 ma allo stesso tempo un flop in massima categoria con Cellino che lo ringrazia e lo saluta dopo un anno pieno di intoppi e brusche frenate. Ora, invece, la panchina del Lecce dopo l’esonero di Liverani passato sulla panchina del Parma. In casa Brescia non finisce qui. Sulla panchina dei lombardi ecco che c’è un clamoroso ritorno, si tratta di Diego Lopez. Una storia, un post-lockdown, fatta di esonero e dietrofront. Archiviata la retrocessione dello scorso anno – proprio per mano del Lecce – Cellino esonera prima Lopez e poi chiama Gigi Delneri. Due partite, un punto solo (con l’Ascoli) e lo stesso Cellino nel giro di qualche settimana manda via Delneri e richiama Lopez. Una porta girevole in casa Brescia, con la panchina che scotta. Sempre.

OGGI 16 OTTOBRE

Ore 21.00 Brescia – Lecce

SABATO 17 OTTOBRE

ore 14.00 Cosenza – Cittadella

ore 14.00 Cremonese – Venezia

ore 14.00 Frosinone – Ascoli

ore 14.00 Monza – L.R. Vicenza (rinviata)

ore 14.00 Pordenone – Spal

ore 14.00 Reggiana – Chievo Verona

ore 14.00 Salernitana – Pisa

ore 14.00 V. Entella – Reggina

ore 16.00 Pescara – Empoli

Foto: sito Lecce