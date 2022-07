Brescia, Karacic: “Grande calcio con Clotet. Un orgoglio partecipare al Mondiale”

Il difensore del Brescia Fran Karacic ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato del prossimo mondiale che lo vedrà protagonista con l’Australia e della prossima stagione con la maglia del Brescia: “E’ un grande piacere e un orgoglio partecipare a un Mondiale, però non devo abbassare la concentrazione e cerco di guadagnarmi tutto giorno dopo giorno. La B è un campionato tosto, va affrontato bene e con la giusta determinazione. Devo tantissimo al Brescia perché giocare in Italia e in un club così, conosciuto in tutto il mondo, mi ha permesso di metterti in luce ed essere notato. Oltretutto in Italia la fase difensiva è molto curata, quindi qui sono cresciuto tatticamente. Clotet mi ha dato grande fiducia fin da subito, ma non regala nulla. Vuole sempre massima intensità e concentrazione. Abbiamo un bel rapporto, schietto e sincero, e questo mi piace. Pretende il massimo e se voglio continuare ad avere la sua fiducia devo migliorarmi e seguirlo. Con lui il Brescia aveva fatto vedere un grande calcio“.

Foto: Brescia Instagram