Brescia-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Archiviata la nona giornata, la Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Domani in campo anche l’Inter, attesa dalla trasferta di Brescia. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Scelte quasi obbligate per Corini visti gli infortuni: Joronen in porta, Sabelli, Cistana, Gastaldello e Mateju in difesa, Chancellor ai box almeno fino alla sosta. A centrocampo confermati Bisoli, Tonali e Romulo, con Spalek a supporto di Balotelli e Donnarumma, in vantaggio su Ayè. Conte rilancia De Vrij al centro della difesa e Asamoah a sinistra. Godin e Skriniar completeranno il reparto arretrato davanti ad Handanovic, mentre Candreva è in vantaggio su Lazaro per giocare sulla corsia di destra. In mezzo al campo confermati Gagliardini, Brozovic e Barella, mentre Politano insidia Lautaro per una maglia da titolare al fianco di Lukaku, ma l’argentino al momento è favorito.

Brescia-Inter, le probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli. All. Corini

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez (Politano), Lukaku. All. Conte

Foto: Twitter ufficiale Inter