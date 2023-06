Brescia, incidenti anche fuori dallo stadio. Incendiata un’auto di un calciatore

Gli incidenti a Brescia non si sono fermati e non sono finiti al lancio di petardi e fumogeni in campo e all’invasione dopo il gol del pareggio del Cosenza. Come riporta Bresciaingol.it, all’esterno dello stadio un’auto parcheggiata è stata incendiata e la polizia è in assetto antisommossa per cercare di far allontanare i tifosi più esagitati. Auto che appartiene a un giocatore del Brescia. Presente un presidio delle forze dell’ordine anche al Centro Sportivo di Torbole dove la squadra dovrebbe far rientro una volta che la situazione si sarà calmata attorno al Rigamonti. Inoltre c’è stato un lancio di perardi verso il settore dei tifosi del Cosenza. Ci sarebbero tre persone ferite, un tifoso e due steward, che sono stati portati all’ospedale.

Foto: screen Sportitalia