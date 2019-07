Nuovo colpo per il Brescia del presidente Cellino al ritorno in Serie A. E’ arrivata la firma di Jesse Joronen, altissimo portiere finlandese di 26 anni in forza ai danesi del Copenaghen. Sfumano quindi le possibilità di rivedere in Lombardia Emiliano Viviano, altro nome accostato alle rondinelle nel corso di queste settimane.

Foto: FCK