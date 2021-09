Brescia, il portiere Joronen in ospedale dopo aver subito un colpo in faccia

Il portiere del Brescia, Jesse Joronen, è stato costretto a recarsi in ospedale per degli accertamenti. L’estremo difensore, infatti, al 24′ del primo tempo, ha subito un duro colpo in faccia dopo uno scontro con Nedelcearu.

Botta molto violenta, che ha destabilizzato il portiere che è riuscito a concludere il primo tempo ma che poi nell’intervallo è stato sostituito da Pippo Inzaghi.

Il giocatore è in attesa di accertamenti in ospedale.

Foto: Twitter Brescia