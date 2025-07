Brescia, il nuovo presidente Pasini: “Sarà un progetto triennale. Vogliamo tornare in B”

17/07/2025 | 18:21:31

Nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia, sarà presentato il nuovo progetto del club lombardo, l’Union Brescia. Giuseppe Pasini, il patron del nuovo progetto bresciano ha parlato in conferenza stampa, presentando la società: “Faremo un aumento di capitale e daremo spazio ai nuovi soci. Poi ci sarà anche chi farà solo da sponsor. C’è un po’ di tutto. Il marchio? Ce ne sono due, uno di Corioni e uno di Cellino. Noi vogliamo prenderci quello di Corioni, poi il titolo sportivo è un’altra cosa. La piazza non è spaccata, però c’è una piccola parte della tifoseria che dice che siamo la matricola della Feralpisalò. Non so chi sia contrario, in Curva Nord, del nostro arrivo”. Sugli obiettivi: “Sarà un progetto triennale che dovrà riportare il Brescia in B, dopodiché vedremo come e con chi andare avanti. Poi se ce la faremo prima, tanto meglio. Nel calcio non vince chi spende di più, ma chi è più organizzato”.

Foto: sito ufficiale Brescia