Brescia, il messaggio di Corini ai giocatori: “Avrei continuato a lottare al vostro fianco”

Eugenio Corini lascia per la seconda volta in questa stagione la panchina Brescia. Il tecnico, prima di congedarsi, ha voluto lasciare nello spogliatoio un messaggio per i propri giocatori: “Mi sarebbe piaciuto continuare a combattere al vostro fianco, ma non è stato possibile – si legge nella lettere che Corini ha appeso nello spogliatoio – Grazie per tutto quello che mi avete dato (tantissimo), avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore. Un grande in bocca al lupo! Vi abbraccio forte”, ha concluso Corini.

Foto: Twitter ufficiale Brescia