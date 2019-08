Brescia, i convocati per la trasferta di Cagliari: torna Gastaldello, squalificato Balotelli

Eugenio Corini ha diramato l’elenco dei 19 giocatori convocati per la sfida valida per la prima giornata di Serie A tra il Cagliari e il suo Brescia. Oltre a Balotelli, squalificato per le prime quattro gare, le Rondinelle devono fare a meno anche degli infortunati Magnani, Ndoj e Torregrossa. Rientra in tempo invece Gastaldello. Questa la lista:

Portieri: Alfonso, Joronen, Semprini

Difensori: Chancellor, Cistana, Curcio, Gastaldello, Mangraviti, Martella, Sabelli

Centrocampisti: Bisoli, Dessena, Morosini, Spalek, Tonali, Tremolada, Zmhral

Attaccanti: Ayé. Donnarumma

