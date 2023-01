Brescia-Frosinone, le formazioni ufficiali

Alle 16:15 scende in campo la Serie B, tocca a Brescia e Frosinone chiudere la 21ᵃ giornata della cadetteria. I lombardi ritrovano Pep Clotet in panchina, impegnato al ritorno contro i canarini primi della classe. Le scelte ufficiali dei due tecnici:

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Papetti, Adorni, Huard; Viviani, Bisoli, Björkengren; Galazzi, Rodriguez; Ayé. All: Clotet.

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Kalaj, Ravanelli, Cotali; Lulic, Rohdén, Mazzitelli; R. Insigne, Moro, Caso. All: Grosso.

Foto: Twitter ufficiale Lega Serie B