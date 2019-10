Brescia-Fiorentina, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena il posticipo tra Brescia e Fiorentina. Corini dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-1-2 con Joronen tra i pali, Sabelli, Cistana, Chancellor e Martella nella linea difensiva; Bisoli, Tonali e Dessena in mezzo al campo con Romulo alle spalle di Aye e Donnarumma. Balotelli in forte dubbio a causa di un problema fisico. Montella sarebbe intenzionato a confermare il classico 3-5-2: Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres nel pacchetto arretrato; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert a centrocampo e in attacco il tandem composto da Ribery e Chiesa.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Aye, Donnarumma.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Foto: Wikipedia