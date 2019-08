Brescia, ecco Balotelli: “Ho realizzato il sogno dei miei genitori, ora voglio l’Europeo. Sul razzismo…”

In casa Brescia è stato presentato il nuovo acquisto, l’ex Milan, Inter e Manchester City Mario Balotelli. Queste le sue prime dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “C’eravamo già incontrati con il presidente, è nata questa scelta dopo aver parlato anche con Raiola. Non è stato assolutamente difficile scegliere il Brescia. Non ho paura, l’obiettivo è far crescere il più possibile questa squadra. Non ho paura di fallire, ne avete più voi di me. Se ho parlato con Mancini? Mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno. Ho scelto Brescia perché quando è arrivata la loro offerta non ho pensato ad altro. Qui posso avere tutto, perché è la squadra della mia città. Se voglio andare all’Europeo? Assolutamente sì. Il razzismo? Spero con tutto il cuore di trovare una Serie A diversa. Non voglio rivedere episodi di razzismo come negli anni scorsi. Le esperienze all’estero? All’estero ho passato più anni che in Italia. Sono cresciuto più fuori che dentro al mio Paese a livello calcistico. La reazione di mia madre? Quando le ho detto che sarei potuto venire a Brescia si è messa subito a piangere. È stata contentissima. Mio padre sognava di vedermi giocare qui a casa sua”.

Foto: Brescia Instagram