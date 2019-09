Brescia, è ufficiale l’arrivo di Matri dal Sassuolo. Il comunicato

Il Brescia ha preso Alessandro Matri, è arrivato il comunicato ufficiale proprio in questi minuti da parte delle Rondinelle. Ecco la nota ufficiale del club di Cellino: “Il Brescia Calcio annuncia con soddisfazione l’arrivo di Alessandro Matri, ex attaccante della Nazionale del Cagliari e del Milan. Matri ha segnato quasi 100 gol in Serie A”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo