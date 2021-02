Brescia, blitz in sede: indagato Massimo Cellino per reati fiscali

Come riporta Sportitalia, è stata una mattinata movimentata nella sede del Brescia in via Solferino e a casa di Massimo Cellino.

La Guardia di Finanza sta indagando sul proprietario del club per reati fiscali riguardanti le sue attività.

Foto: sito Brescia