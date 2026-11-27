Brentford, rinnovo a lungo termine per Josh Stephenson: contratto fino al 2031. Il comunicato

27/11/2026 | 11:52:57

Il club inglese blinda il difensore ventenne, attualmente in prestito al Crewe Alexandra, con un nuovo accordo valido fino all’estate del 2031 e un’opzione per un’ulteriore stagione. L’allenatore Keith Andrews ha espresso soddisfazione per il percorso di crescita del giovane, protagonista finora con 18 presenze e due gol in questa stagione, come si legge dal comunicato del club: “Il difensore del Brentford Josh Stephenson ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club.

Il ventenne ha siglato un accordo che prolunga la sua permanenza tra le fila dei “Bees” fino all’estate del 2031, con un’opzione a favore del club per un ulteriore anno.

Stephenson, promosso in prima squadra al Brentford lo scorso agosto, è attualmente in prestito al Crewe Alexandra; in questa stagione ha collezionato 18 presenze in tutte le competizioni, realizzando due gol. Il Crewe Alexandra occupa al momento il sesto posto nella Sky Bet League Two. L’allenatore del Brentford, Keith Andrews, ha dichiarato: “Durante l’estate abbiamo ritenuto fondamentale che Josh facesse esperienza giocando regolarmente in prima squadra, come tappa successiva del suo percorso di crescita”. “Credo che al Crewe stia facendo un ottimo lavoro. Il suo rendimento è stato molto costante e sta crescendo e maturando esattamente come speravamo”. “Sono felicissimo che si sia legato al club a lungo termine; mi auguro di vederlo continuare a crescere e a trasformarsi nel giocatore che sappiamo può diventare”.

foto: x Brentford