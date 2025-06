Brentford, Andrews si presenta: “Vogliamo giocare un calcio vincente e implacabile”

28/06/2025 | 12:30:21

Ai microfoni ufficiali del Brentford ha parlato il nuovo allenatore Keith Andrews: “Sono molto riconoscente al proprietario, al consiglio di amministrazione e allo staff che hanno supportato questa decisione. È un’opportunità che sento di poter cogliere appieno e di essere pronto ad abbracciare. Non so da dove cominciare per dire cosa mi emoziona, perché sono tante le cose che mi entusiasmano: il potenziale della società calcistica, il potenziale dei giocatori e il potenziale dello staff che sono alla base di ciò che ha portato al successo questa fantastica società calcistica. Vogliamo giocare un calcio vincente, essere competitivi, giocare un calcio dinamico e implacabile, ma allo stesso tempo essere organizzati”.

FOTO: Sito Brentford