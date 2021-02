Bremer, tre punti di platino per il Torino. Di Francesco indifendibile

Va al Torino lo scontro diretto per la salvezza, un successo importantissimo per i granata che vincono 1-0 in casa del Cagliari, grazie ad un colpo di testa di Bremer al 76′.

Come con l’Atalanta, buon Cagliari, ma incapace di segnare (isolani che se non segna Joao Pedro sono finiti). Il brasiliano ha segnato gli ultimi 5 gol dei sardi.

Una sconfitta che inguaia Di Francesco, ormai indifendibile, nonostante il rinnovo di qualche mese fa e un ottimo mercato di gennaio. I sardi ora sono staccati di 5 punti dalla zona salvezza. Un balzo importante per il Torino che sale a 20 punti, terza vittoria stagionale per il Toro che respira. La cura Nicola porta i suoi frutti, ancora imbattuto, con 4 pareggi e l’importantissima vittoria odierna.

Foto: Twitter uff. Torino