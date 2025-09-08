Bremer torna sull’infortunio al crociato: “Openda? Si è già scusato molte volte. È stato uno scontro di gioco”

08/09/2025 | 18:21:46

Gleison Bremer è tornato a parlare dell’episodio doloroso avvenuto durante il match di Champions League tra Lipsia e Juve, ai canali ufficiali del club bianconero. Lo scontro avvenuto con Lois Openda, ora compagno di squadra del brasiliano, gli costò la restante parte della stagione:“Purtroppo è successo ed è capitato con lui. Si è già scusato molte volte, nessun problema. Vedi tu il destino… Dopo quell’infortunio, al termine di quella partita, lui subito mi ha scritto e si è scusato dicendo che non voleva assolutamente, è stato uno scontro di gioco. E io avevo fatto già mille di quelle azioni così. Purtroppo è capitato con lui e purtroppo è successo. Ancora non ci siamo incontrati qui alla Continassa ma sicuramente mi chiederà ancora scusa e poi basta. Poi sarà solo tempo di lavorare insieme”.

Foto: Instagram Bremer