Bremer: “Spero che Vlahovic resti. E’ uno dei migliori in Serie A. Neymar? Certo che lo consiglierei alla Juve”

04/08/2025 | 11:45:49

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dove ha espresso il suo parere anche in merito alla vicenda Vlahovic: “Dusan è un ragazzo positivo e si pone sempre obiettivi molto alti. Sinceramente spero che alla fine Vlahovic resti qui per darci una mano. Sono scelte personali. La decisione sarà la sua, io spero soltanto sia la migliore per la Juventus e per lui. David mi ha fatto una bella impressione, è una punta tecnica e sono convinto che ci aiuterà molto. Kolo Muani, io ero infortunato: è un ragazzo per bene, è forte.”.

Su Neymar: “Sarebbe bello giocarci insieme, non solo in Nazionale. Se lo consiglierei alla Juventus? Certo, da gennaio magari, fino a dicembre sarà al Santos”.

Foto: Instagram Bremer