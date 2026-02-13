Bremer: “Spalletti è un po’ come un filosofo. Lo scudetto è andato, ma vogliamo battere l’Inter”

13/02/2026 | 13:00:13

Gleison Bremer ha concesso un’ intervista a DAZN all vigilia di Inter-Juventus: “Sappiamo della forza dell’Inter, negli ultimi anni ha fatto già due finali di Champions. Sono una squadra esperta, giocano da tempo insieme, ma anche noi siamo la Juventus. Contro di loro vogliamo vincere, anche se giochiamo in casa loro. Siamo lontani dallo Scudetto, lo sappiamo tutti, ormai è andato. Dobbiamo fare il massimo e cercare di centrare l’obiettivo che è la Champions. Il Mondiale? Dopo questo infortunio non penso tanto sul lungo periodo, puoi farti male in qualsiasi momento, succedono tante cose. Certo che voglio andarci, ma penso solo alla Juventus. Spalletti? E’ un po’ come un filosofo. Sappiamo tutti le sue qualità, siamo all’inizio del percorso, manca tanto da fare. Bisogna stare con i piedi per terra e continuare a lavorare”.

foto instagram bremer