Bremer: “Spalletti è bravo. Il mio cambio era previsto, sono tornato bene dall’infortunio”

20/12/2025 | 23:10:47

Gleison Bremer ha parlato a Sky dopo Juventus-Roma: “Ho avuto un brutto infortunio, però sono tornato bene, ho lavorato bene in queste due settimane, anche mentalmente, perché sapevo che quando sarei stato chiamato in causa avrei dovuto essere pronto ed è successo oggi. Non sono riuscito a fare tutta la partita però ma era già previsto e oggi contava solo vincere. Che squadra hai trovato con Spalletti? Un allenatore tanto esigente, pretende tanto dalla squadra ed è giusto che sia così perché siamo la Juventus e dobbiamo voler sempre di più ma è un allenatore bravo, ci dà tante informazioni e si vede in campo come stiamo giocando”.

foto instagram bremer