Bremer, sempre e solo Inter! Chiusura prevista dopo il weekend

Sempre e solo Inter. Gleison Bremer è a un passo dalla traguardo, al punto che – come riferito da Sportitalia – la chiusura è prevista tra lunedì e martedì. Tutto questo al netto della situazione che coinvolge Skriniar, con il Paris Saint-Germain sempre fortemente interessato. Ma l’Inter sa di non poter più aspettare, ci sono stati vari tentativi di sorpasso, ma da DICEMBRE il club nerazzurro – come raccontato e anticipato – ha incassato il sì del forte brasiliano. Operazione da circa 30 milioni, eventuali bonus, vedremo se con il coinvolgimento del giovane centrocampista Casadei. Ma ciò che conta è che l’Inter si prepara a coronare un lunghissimo inseguimento.

Foto: Twitter Torino