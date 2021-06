Bremer: “Sarò sempre grato al Torino. Futuro? C’è qualche interessamento”

Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino, nell’ultima stagione in Serie A si è messo in mostra realizzando 5 gol e un assist in 33 presenze. Grazie a queste buone prestazioni il giocatore è finito nel mirino della Fiorentina. Nel corso di un’intervista a Espn Brasil Bremer si è soffermato sul suo futuro. “I miei agenti mi hanno parlato di qualche interessamento, ma non c’è stato nulla di concreto: Torino mi piace molto e mi trovo bene, è una città molto tranquilla e sarò sempre grato al club, ma è normale che ad ogni atleta piacerebbe giocare la Champions ed essere tra i migliori. Al momento giusto spero di fare il grande passo. Juric? Vedremo, a Verona ha fatto molto bene e gioca un calcio propositivo”.

Sulla stagione appena conclusa. “A livello personale è stata buona, nonostante le difficoltà della squadra ho avuto una buona continuità di prestazione. Per il resto è stata complicata soprattutto dalla seconda metà in avanti: con il nuovo allenatore sono cambiate tante cose, potevamo salvarci prima ma abbiamo dovuto sudare fino all’ultimo”.

FOTO: Twitter Torino