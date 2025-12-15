Bremer: “Pronto a ripartire da qui, insieme”

15/12/2025 | 11:47:46

Bremer esulta dopo il ritorno in campo e il successo ottenuto contro il Bologna: “Pronto a ripartire da qui, insieme. Dal primo giorno fino ad oggi, grazie per il vostro continuo sostegno! A domenica “. Così sui social, Gleison Bremer ha espresso la propria soddisfazione per il ritorno in campo durante la vittoria contro il Bologna di Italiano in seguito all’infortunio rimediato nei mesi scorsi. Lo stesso Spalletti si era detto pronto a far tornare in campo il brasiliano, che sarà da ora una pedina fondamentale per la crescita dei bianconeri.

foto instagram personale