Bremer: “Presto mi daranno le chiavi di Torino. Tornerò presto e vinceremo grandi titoli”

Gleison Bremer ha parlato del suo grande feeling con la città di Torino. “Sono anche un piemontese, tra poco mi daranno le chiavi della città. L’Italia è molto tranquilla, le spiagge sono bellissime, mi piace molto andare in Sardegna con mia moglie, lo stile degli italiani è davvero bello e lo apprezzo. Il mio primo anno in Italia è stato difficile perché tutto non andava bene. Ma ne è valsa la pena per vedere da dove sono partito e cosa ho dovuto fare per essere dove sono. Il momento più bello con la Juventus? La vittoria della Coppa Italia. Purtroppo mi sono infortunato, ma tornerò più forte e daremo molte gioie ai tifosi, vincendo grandi titoli”.

Foto: Instagram Bremer