Bremer: “Periodo difficile dopo l’infortunio, non avevo più una vita normale”

02/05/2025 | 20:30:50

Intervistato nel nuovo episodio di BremerInside, su Instagram, il difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato dell’infortunio che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la stagione. “È stato un periodo molto difficile da accettare. Nel primo mese sono rimasto sempre in casa, mi limitavo a fare qualche esercizio per non perdere tono muscolare e seguivo la terapia antibiotica. Non potevo nemmeno appoggiare il piede a terra”. Sul recupero: “Ho iniziato a recuperare e a riavvicinarmi alla mia vita normale. Il mio obiettivo era uno: tornare indipendente. Finora ci sono riuscito. Ho una mente forte, sono concentrato e resiliente. Mi è mancato tantissimo stare sul campo: tornare lì non ha prezzo. Da questa esperienza difficile ho tratto qualcosa di positivo”.

FOTO: Instagram Bremer