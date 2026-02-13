Bremer omaggia Federica Brignone: “Complimenti, abbiamo condiviso il percorso di recupero insieme. Sei di ispirazione”

13/02/2026 | 19:02:47

Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha omaggiato sui social l’impresa di Federica Brignone. La campionessa di sci, ieri ha vinto una medaglia d’oro leggendaria alle Olimpiadi di Milano e Cortina, reduce da un gravissimo infortunio che l’ha tenuta ferma 10 mesi.

La Brignone infatti si è curata al J-Medical, dove anche Gleison Bremer stava svolgendo un percorso di riabilitazione lungo.

Il difensore brasiliano ha postato sui social un omaggio alla sciatrice azzurra: “Complimenti Federica Brignone. Vederti vincere dopo questi mesi di recupero trascorsi insieme è ispirazione. Sei una campionessa, sono molto felice per te”.

Foto: Instagram Bremer