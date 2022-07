Bremer, offerta al rialzo presentata: la Juve aspetta il via libera. I dettagli

Oggi era il giorno della nuova offerta al rialzo della Juve per Gleison Bremer, difensore in uscita dal Torino. La nuova proposta ha una base fissa di 40 milioni più almeno altri 5 milioni di bonus, la preannunciata offensiva dopo la rapida cessione di de Ligt al Bayern. L’Inter ha cercato fino a stamattina di restare aggrappata al difensore del Torino, con il non trascurabile particolare che dopo mesi e mesi di accordo con il brasiliano questo passaggio non sarebbe bastato senza l’intesa con Cairo. Tutto questo malgrado l’inserimento di Casadei nella trattativa, una svolta che non colma le differenze sull’offerta per il cartellino (almeno 10 milioni di base fissa in più, bonus esclusi). Anche sull’ingaggio, rispetto ai 3,5 a stagione offerti a Bremer dall’Inter, qui viaggiamo con almeno 1,5 milioni di differenza a stagione, la proposta bianconera è sui 5 milioni a stagione. Ora la Juve aspetta il via libera del Torino.

Foto: Bremer Torino twitter