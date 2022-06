Bremer: “Non so se rimarrò in Italia o andrò all’estero, giocare la Champions è fondamentale”

È il difensore più in voga del momento, Gleison Bremer, come raccontiamo da mesi promesso sposo dell’Inter. Non si è sbilanciato in un’intervista rilasciata a Flow Sport Club, programma televisivo brasiliano, condotto da Zè Roberto. L’ormai ex difensore del Torino, sta trascorrendo le vacanze nella sua città natale e a proposito del suo futuro ha dichiarato: “Dove andrò a giocare? Ne sto parlando con il mio agente e al momento non c’è nulla di definito. Stiamo parlando. Non so se rimarrò in Italia o andrò all’estero. L’unica cosa fondamentale è giocare la prossima Champions League e questo è importante per continuare a crescere. Si definirà tutto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane”.

Foto: Twitter Torino