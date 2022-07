Bremer: “Non ho mai giocato una gara come col Barcellona, la Juve vuole vincere sempre”

È stato il grande acquisto difensivo della Juventus, Gleison Bremer, che in questi giorni sta assaporando i primi giorni in bianconero. Quest’oggi durante la diretta Twitch sul canale tematico bianconero ha parlato raccontando questo primo periodo. Queste le sue parole.

Bel test quello contro il Barcellona per preparare la partita contro il Real Madrid?

“Soprattutto per me che sono appena arrivato e ho fatto pochi allenamenti. Sono test importanti anche per la squadra, per coinvolgere tutti. Però è stata una bella partita contro il Barcellona”.

Qual è la prima cosa che ti ha colpito della Juve?

“Tante cose. Ma qui lavora tanta gente e ogni tanto saluto qualcuno che non conosco. Quindi è un top club e abbiamo tutto”.

Come stai dopo queste prime due partite?

“Bene, bene. Io sto bene. Sto già cominciando a migliorare, a capire i movimenti”.

A che percentuale sei fisicamente?

“Sono al 60/70% . Devo migliorare”.