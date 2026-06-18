Bremer: “Non è stato un periodo facile per me. Voglio vincere il Mondiale per ripagare i miei sforzi”

18/06/2026 | 21:40:25

Gleison Bremer, difensore della Juventus e del Brasile, ha parlato ai canali ufficiali della FIFA in vista della seconda gara del Mondiale e del momento suo in generale.

Le sue parole: “Giocare al Mondiale è sempre difficile, indipendentemente dall’avversario. Quando giochi ci sono delle variabili, ma noi siamo pur sempre la Nazionale”.

Che cosa prova a giocare un Mondiale? “È il mio secondo. È davvero il coronamento di due anni molto difficili: ho subito un infortunio al ginocchio e non è stato un periodo facile. Questa convocazione è un premio per la mia resilienza e per tutto il duro lavoro svolto. Sono felicissimo di essere qui con la Nazionale e spero che riusciremo a vincere il titolo”.

Foto: Instagram Bremer