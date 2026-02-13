Bremer: “Mi rivedo nel modo di vivere di Spalletti, durante l’infortunio ho iniziato a vedere tutto diversamente”

13/02/2026 | 14:30:57

Intervistato da DAZN, Gleison Bremer ha parlato della sua rinascita dopo l’infortunio: “Se mi rivedo nel modo di vivere di Spalletti? Sì. Quando non stavo giocando ho iniziato a vedere le cose con un’altra visione. Anche quando torni dall’infortunio all’inizio non sei più come prima, devi cercare di tagliare la strada, sistemarti. Quanto mi ha rafforzato l’infortunio? Tutti i campioni e i giocatori forti hanno vissuto momenti brutti. Ti dà ancora più forza di voler tornare ai tuoi livelli e voler vincere”.

foto x juventus