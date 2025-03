Bremer: “Mi dispiace per l’esonero di Thiago Motta. Spero di tornare per il Mondiale per Club”

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato a margine di un evento benefico organizzato dal club, dove ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni: “Sono stati mesi difficili, ma ora sto bene. Sta proseguendo tutto bene, ho iniziato già a correre ma dobbiamo rispettare i tempi. Spero di rientrare per il Mondiale per Club ma non da titolare ma come subentrato. Poi avrò tutta l’estate per ritrovare la condizione giusta”

Sul momento: “La prima cosa è che la stagione è stata un po’ sfortunata, abbiamo avuto tanti infortuni. Mi spiace per Thiago Motta che per me è un grande allenatore. Siamo partiti bene ma poi non è andata così. Ho parlato con Tudor mi ha chiesto i tempi per tornare a giocare, ma dobbiamo aspettare. Speriamo di centrare l’obiettivo Champions.”

Foto: Instagram Bremer