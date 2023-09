Bremer: “L’anno scorso è stato particolare. Ora vogliamo lottare per i primi posti”

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato a Rede 98 della sua esperienza in bianconero.

Queste le sue parole: “Sono arrivato al Torino a 21 anni e ho avuto bisogno di tempo per adattarmi. Soprattutto per imparare il modo di difendere, che in Italia è molto diverso rispetto al Brasile. Così ho trascorso un po’ di tempo ad ambientarmi e dicevo al mio allenatore (Walter Mazzarri) che mi sembrava una perdita di tempo e lui mi ha risposto che era un anno in cui stavo imparando e migliorando e che iniziando a giocare, avrei capito che ne sarebbe valsa la pena. Ed è quello che è successo: sono migliorato ogni anno. Ho trascorso quasi cinque anni al Torino e ora sono alla Juventus, dopo una delle più grandi cessioni di sempre del club. Nel 2021-2022 sono stato il miglior difensore del Torino e quando sono andato alla Juventus sono riuscito a emergere, anche se è stato un anno difficile. È stato un anno in cui ho imparato molto e sono riuscito a essere convocato per i Mondiali, quindi sono grato alla Juventus”.

