Bremer: “La Juve non sta andando bene, è un’opportunità per noi. La retrocessione? Sarebbe una macchia”

Il difensore centrale brasiliano del Torino, Gleison Bremer, ha parlato a La Repubblica prima del derby contro la Juventus: “Non sta andando molto bene, è un’opportunità per noi. Nicola è un motivatore e ha già cominciato a caricarci, ma bisogna entrare in campo sereni e tranquilli. Ronaldo si marca con l’attenzione continua, lui appena vede uno spazio si infila. La motivazione massima è la classifica, la retrocessione sarebbe una macchia per tutti”.