Bremer: “Io posso dare una mano, ma non prendere in braccio tutti”

19/10/2026 | 00:08:16

Bremer commenta duramente il capitombolo della Juventus contro la Lazio a Sky: “Abbiamo fatto una brutta partita, stiamo un po’ male come normale che sia, soprattutto quando indossi la maglia della Juve. Dobbiamo pensare alla prossima partita e ripartire. Il mister dà indicazioni, ma alla fine andiamo in campo noi. Però siamo 11 giocatori più 5 cambi. Io non posso prendere in braccio tutti, io posso parlare, dare una mano, ma ognuno ha il suo carattere. C’è chi ha più carattere, chi meno, c’è chi sente i fischi e magari ha paura. Se paragoni alla Juve di qualche anno fa è diverso, questo pesa. Non sto puntando il dito contro i ragazzi, ma ognuno ha il suo carattere, ci sono anche tanti nuovi, c’è chi quando vanno male le cose un po’ si nasconde”.

Foto: X Juventus