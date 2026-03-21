Bremer: “Il recupero di Vlahovic è importante. Dobbiamo vincere per dare continuità”

21/03/2026 | 20:13:20

Il difensore della Juventus, Glaison Bremer, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus.

Queste le sue parole: “E’ un allenatore che esige molto e siamo sulla strada giusta. Abbiamo reagito bene a momenti difficili, oggi dobbiamo vincere e dare continuità”. Come sta Vlahovic? “E’ carico e un giocatore importante. Abbiamo bisogno delle sue qualità e speriamo oggi faccia una bella partita”.

Foto: sito Juventus